O Atlético de Madrid emitiu nesta quinta-feira um comunicado oficial no qual revelou sua posição sobre a venda de seu atacante Julián Álvarez ao Barcelona nesta janela de verão.

Álvarez havia manifestado o desejo de deixar o Atlético de Madrid durante sua participação com a seleção da Argentina na Copa do Mundo de 2026, o que desagradou o clube madrilenho.

O Barcelona é considerado o principal destino do atacante argentino, diante do grande interesse do clube catalão em contratá-lo, mas, por outro lado, o Atlético de Madrid segue firme em manter seus serviços.

Álvarez faltou pelo segundo dia consecutivo aos treinos do Atlético de Madrid, na preparação para o confronto contra o Sevilla no próximo sábado, o que aumentou a polêmica em torno de seu futuro.

Por sua vez, o Atlético de Madrid afirmou em seu comunicado, através de seu site oficial: "Os membros do conselho de administração do Atlético de Madrid manifestaram, por unanimidade, seu total apoio à decisão do clube de não negociar a transferência de Julián Álvarez ao Barcelona".

E acrescentou: "Os membros do conselho de administração compreendem que o Atlético de Madrid está aberto às negociações habituais no mercado de transferências, mas sempre de maneira ética e profissional, com respeito mútuo entre os dois clubes. E apoiamos totalmente a posição anteriormente anunciada pelo clube de que o Barcelona não cumpriu essas condições e, portanto, não houve nem haverá qualquer negociação com ele a respeito da transferência de Julián Álvarez".

E prosseguiu: "O Atlético de Madrid confia que nosso jogador compreenderá a decisão e se concentrará em trabalhar com o melhor de suas capacidades para ajudar o clube a alcançar seus objetivos, como já fez nas duas temporadas em que defendeu nossas cores".

O atacante argentino tem contrato com o Atlético de Madrid até 2030.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora