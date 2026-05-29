O atacante do Feyenoord, Raheem Sterling, foi preso

Raheem Sterling foi detido na quinta-feira sob suspeita de dirigir sob o efeito de drogas, segundo a mídia inglesa. O atacante de 31 anos do Feyenoord se envolveu em um acidente sem vítimas com seu Lamborghini na rodovia M3, no condado de Hampshire, na Inglaterra.
Segundo a polícia, Sterling colidiu com o guard-rail por volta das 9h. Não houve feridos.
A polícia informou na noite de quinta-feira que um Lamborghini colidiu com a divisória da rodovia na pista sul, perto do Minley Interchange. Outros veículos não se envolveram no acidente. Pouco depois da ocorrência, o motorista foi detido.
Sterling é suspeito de dirigir um veículo enquanto estaria sob o efeito de drogas. Além disso, há uma investigação em andamento sobre direção perigosa, posse de substância da Classe C e recusa em fornecer amostra necessária para análise. O atacante foi libertado sob fiança.
Na legislação britânica sobre drogas, a Classe C inclui, entre outros, calmantes, certos soníferos, esteróides anabolizantes, gás hilariante e GHB.
De qualquer forma, não se trata de cannabis, pois no Reino Unido ela se enquadra na Classe B, mais severa. Substâncias ainda mais pesadas, como cocaína, heroína e MDMA, pertencem à Classe A.
Em um comunicado, a polícia de Hampshire confirmou que a prisão ocorreu após o acidente. As autoridades enfatizaram que a investigação ainda está em andamento e que Sterling permanecerá em liberdade por enquanto.
O ex-jogador da seleção inglesa está sob contrato com o Feyenoord desde fevereiro. O clube de Roterdã contratou o atacante após o término de sua parceria com o Chelsea no início deste ano.
Sterling não conseguiu convencer em oito partidas pelo Feyenoord (sem gols, uma assistência) e tem contrato prestes a expirar.