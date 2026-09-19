O astro da seleção de Marrocos pendura as chuteiras

O ex-internacional marroquino Khalid Boutaïb anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol, colocando um ponto final em uma trajetória que começou nos campos amadores e terminou com a participação pela seleção do Marrocos na Copa do Mundo de 2018, por meio de um vídeo publicado em sua conta oficial no Instagram.

Boutaïb relembrou os principais momentos de sua carreira, explicando que seu início não se deu por meio de um dos grandes centros de formação, já que passou anos no futebol amador paralelamente aos estudos, antes de assinar seu primeiro contrato profissional aos 27 anos.

O ex-atacante marroquino destacou que o Gazélec lhe deu a oportunidade de entrar no mundo profissional e de disputar a primeira divisão francesa, antes de viver com o Estrasburgo uma temporada excepcional na qual marcou 20 gols e conquistou o título do Campeonato Francês, ressaltando que sua relação com a torcida do clube e com a cidade de Estrasburgo permaneceu entre suas mais marcantes lembranças.

Boutaïb descreveu sua chegada tardia ao mundo profissional como um estímulo para disputar as partidas como se tentasse compensar os anos que passaram, antes de surgir sua oportunidade com a seleção marroquina, que considerou maior do que imaginava.

Boutaïb parou nos seus momentos mais marcantes com a seleção do Marrocos, especialmente ao marcar 3 gols contra o Gabão, em uma partida que contribuiu para aproximá-lo da realização do sonho de participar da Copa do Mundo, sonho que de fato se concretizou no Mundial da Rússia de 2018.

Também relembrou suas memórias na Copa do Mundo, mencionando seu gol contra a Espanha e considerando aquele momento uma das cenas que permanecerão gravadas em sua memória, depois de ter sido vivido pela torcida marroquina diante dos olhos do mundo.

No encerramento de sua mensagem, Boutaïb agradeceu à sua família, aos amigos, aos treinadores, aos companheiros e aos membros das comissões com as quais trabalhou, além da torcida que o apoiou ao longo de toda a sua trajetória, antes de anunciar oficialmente o encerramento de sua carreira como jogador.