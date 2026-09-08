O Aston Villa aproveita ao máximo a falha de Sommer e volta a saber o que é vencer

O Aston Villa finalmente voltou a saber o que é vencer. O vencedor da Liga Europa de Birmingham foi forte demais para o Club Brugge nesta quarta-feira, na primeira rodada da fase de liga da Champions League: 3 a 2. Ian Maatsen foi titular pelo Villa, enquanto Marco Bizot e Lamare Bogarde, que entrou no decorrer da partida, ficaram no banco.

John McGinn marcou, aos onze minutos de jogo, o primeiro gol desta temporada da Champions League. O meio-campista escocês colocou a bola com categoria no canto inferior esquerdo, sem chances para Yann Sommer. O Club Brugge reagiu e empatou com uma finalização colocada de Hugo Vetlesen.

O Villa retomou a vantagem na metade do primeiro tempo. Emiliano Buendía apareceu livre com inteligência na área e depois bateu de perto para vencer Sommer. Ficou ainda pior para o Club Brugge quando Sommer, saindo do gol, avaliou mal uma bola longa, e Nicolas Jackson pôde avançar para completar e fazer o 3 a 1.

O Club Brugge voltou a ter esperança quando a bola foi para a marca do pênalti após um toque de mão. Nicolo Tresoldi converteu para o time da casa. Os torcedores da potência belga voltaram a acreditar em uma surpresa e passaram a apoiar a equipe. O Villa também passou a sofrer cada vez mais pressão.

Herói do pênalti, Tresoldi quase chegou ao empate pouco depois do 3 a 2, em cabeçada. Ele, porém, deu azar porque o goleiro Zion Suzuki estava no caminho. Pouco depois, Bogarde entrou em campo pelo Villa, que foi muito menos dominante após o intervalo.

O Club Brugge aumentou a pressão nos dez minutos finais e criou com frequência momentos perigosos diante do gol de Suzuki. O Aston Villa resistiu e já soma três pontos logo no início da Champions League.

Um grande impulso moral para o time de Unai Emery, já que ainda não havia vencido nenhuma vez na Premier League. Em três rodadas, o vencedor da Liga Europa sequer marcou até agora.