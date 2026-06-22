O Arsenal testa a posição do Paris Saint-Germain com uma oferta gigantesca

O Arsenal se prepara para agir com força durante a janela de transferências de verão a fim de reforçar suas opções ofensivas, colocando o ponta do Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, no topo da lista de alvos para contratar um novo ponta-esquerdo antes do início da próxima temporada.

De acordo com o site “CaughtOffside”, citando fontes bem informadas no mercado de agentes de jogadores, o clube londrino está estudando apresentar uma oferta no valor de cerca de 80 milhões de euros para contratar o jogador da seleção francesa, que desperta o interesse de vários grandes clubes europeus.

Parkola é considerado um dos nomes mais cobiçados pelos clubes da Premier League no momento, especialmente diante dos indícios de que ele poderia deixar o Paris Saint-Germain caso o clube francês receba uma oferta que atenda às suas exigências financeiras.

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, acredita que a contratação de Parkola pode dar um grande impulso ao ataque da equipe, em sua busca por adicionar mais velocidade, flexibilidade e eficácia ao setor ofensivo.

Embora os “Gunners” possuam um elenco de destaque no terço ofensivo, o clube continua buscando um ponta capaz de competir com Gabriel Martinelli, aliviar a carga sobre Bukayo Saka e oferecer alternativas diferentes em partidas importantes.

Parece que Parkola atende a todos esses requisitos, já que possui habilidades técnicas e físicas excepcionais, além de uma experiência acumulada apesar de sua pouca idade. O jogador francês, de 23 anos, disputou a Liga dos Campeões e se impôs como um dos maiores talentos ofensivos do campeonato francês nos últimos anos.

O valor de mercado de Parkola, segundo o site “Transfermarkt”, é de cerca de 70 milhões de euros, enquanto seu contrato atual com o Paris Saint-Germain se estende até o verão de 2028, o que confere ao clube francês uma posição negocial forte.

Além disso, seus números na temporada 2025-2026 refletem o impacto que ele causa em campo, depois de marcar 11 gols e dar uma assistência no campeonato francês, apesar de não ter sido sempre titular na equipe parisiense.

Relatos indicam que a frustração do jogador com seu papel na equipe é um dos principais fatores que influenciam seu futuro. Parkola ficou muito decepcionado ao ficar de fora da escalação titular do Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões, o que levantou dúvidas sobre seu lugar no projeto esportivo do clube.

Enquanto seu agente continua discutindo a possibilidade de prorrogar seu contrato com a diretoria do Paris Saint-Germain, o descontentamento do jogador com a escassa participação em partidas importantes persiste, o que pode abrir as portas para futuras ofertas do exterior.

De acordo com as mesmas fontes, o Arsenal está preparando uma oferta no valor de cerca de 80 milhões de euros, enquanto acredita-se que o Paris Saint-Germain não considerará a venda do jogador por menos de 100 milhões de euros, o que pode tornar as negociações complexas nas próximas semanas.

O interesse por Parkola não se limita apenas ao Arsenal, já que vários grandes clubes europeus acompanham de perto a evolução de sua situação, entre eles Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Bayern de Munique e Barcelona, o que prenuncia uma forte disputa pela contratação do jogador caso o Paris Saint-Germain decida abrir as negociações.

Apesar da dificuldade da negociação, o interesse do Arsenal parece bastante sério, já que o clube não vê Parkola como uma simples contratação complementar, mas sim como um jogador capaz de causar impacto imediato, com grande potencial a longo prazo e experiência que o qualifica para competir nos mais altos níveis europeus.

A questão que permanece em aberto para os próximos dias é: o Paris Saint-Germain aceitará ouvir as ofertas apresentadas por seu astro francês, ou manterá o jogador em seu elenco, fechando assim as portas para uma das principais negociações da janela de transferências de verão?