O Arsenal é o melhor time do mundo? De Bruyne responde

O belga Kevin De Bruyne, astro do Napoli, elogiou o Arsenal e o descreveu como o "melhor time do mundo", após a vitória da equipe do técnico Mikel Arteta sobre o clube do sul da Itália na Liga dos Campeões da Europa.

O Arsenal apresentou mais uma atuação brilhante em sua partida de estreia na Liga dos Campeões da Europa, na Itália, na noite de quarta-feira, e conquistou a vitória por 1 a 0, com um gol do capitão Martin Ødegaard.

O Arsenal conquistou o título da Premier League na temporada passada pela primeira vez desde 2004, além de chegar à final da Liga dos Campeões da Europa, mas perdeu nos pênaltis para o Paris Saint-Germain.

A equipe de Arteta parece preparada para brigar novamente nas duas frentes nesta temporada, depois que a vitória sobre o Napoli estendeu seu início perfeito de temporada para cinco partidas.

Apesar de sua decepção por não ter conseguido nenhum resultado positivo na partida, De Bruyne considerou que o Napoli "fez uma boa atuação" em sua estreia europeia, tendo em vista a qualidade do Arsenal.

O repórter da rede CBS Sports disse a De Bruyne após a partida: "Vamos falar sobre o jogo. Me parece que o Napoli fez um jogo realmente bom, mas o adversário de vocês talvez seja o melhor time do mundo neste momento?".

De Bruyne, lenda do Manchester City, respondeu, segundo o jornal inglês "Metro": "Concordo, eles são campeões da Inglaterra e perderam a última final da Liga dos Campeões da Europa nos pênaltis, então sabemos o quão fortes eles são".

E prosseguiu: "Acho que fizemos, de fato, uma boa atuação, pois quando tentamos jogar, tivemos alguns momentos em que criamos chances e, é claro, tivemos que ficar recuados em alguns momentos, e no segundo tempo demos muitas chances a eles, ficamos muito recuados".

E concluiu: "Mas depois disso, tivemos novamente alguns bons momentos, e isso é uma melhora, para mim, em relação ao que vi nas primeiras partidas. Começamos a jogar melhor, e isso é uma coisa boa".

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