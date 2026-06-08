O Arsenal age sem piedade logo após a desistência de Jurriën Timber

O Arsenal demitiu Zafar Iqbal, chefe da equipe médica, com efeito imediato. A notícia foi divulgadapelo The Telegraph. A notícia surge logo após a desistência definitiva de Jurriën Timber da convocação da seleção holandesa para a Copa do Mundo.

No mês passado, já havia ficado claro que o Arsenal havia contratado Joaquín Acedo, um fisioterapeuta espanhol, para analisar a propensão a lesões dentro do clube. A demissão de Iqbal provavelmente não está totalmente alheia a isso.

Iqbal, de 51 anos, um respeitado especialista em medicina esportiva, trabalhava no clube desde fevereiro de 2024. Na segunda-feira, ele foi chamado para uma reunião e informado de que deveria deixar o cargo imediatamente.

Iqbal foi demitido pelo diretor-geral Richard Garlick, que em setembro foi promovido por Josh Kroenke ao cargo de presidente do clube. Parece, portanto, que a diretoria do clube optou conscientemente por uma intervenção drástica na organização médica.

As opiniões divergem sobre a causa das muitas lesões em jogadores-chave como Martin Ødegaard, Bukayo Saka, Jurriën Timber e Kai Havertz. Além do acompanhamento médico, a alta intensidade dos treinos, a rotação limitada e o calendário de jogos pesado também são citados como possíveis fatores.

O Arsenal cumpriu na última temporada um calendário extremamente pesado, com 63 partidas oficiais e várias viagens longas para jogos amistosos. A abordagem intensiva do técnico Mikel Arteta rendeu sucesso esportivo, mas também exigiu o máximo do elenco, fazendo com que os problemas físicos passassem a ter um papel cada vez mais importante.

Isso custará a Timber sua participação na Copa do Mundo, como ficou claro na segunda-feira. Segundo o técnico da seleção, Ronald Koeman, o zagueiro não está em forma e não parecia que iria se recuperar em breve. Além disso, ele informou que a final da Liga dos Campeões, na qual Timber jogou por uma hora no último fim de semana, “não ajudou”.