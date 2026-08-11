O árbitro somali excluído da Copa do Mundo apitará a final da Supercopa da Europa

Excluído da Copa do Mundo, o árbitro Omar Artan foi compensado pela Uefa com a Supercopa da Europa. O árbitro somali, depois de ver o sonho da Copa do Mundo ser destruído por causa da rejeição na entrada nos Estados Unidos em junho passado, apitará amanhã sua primeira partida no Velho Continente, o duelo que vale o primeiro troféu da temporada entre PSG e Aston Villa.





Antes do início do Mundial nos Estados Unidos, Artan acabou, apesar de si mesmo, sob os holofotes depois de ter sido barrado em sua chegada ao Aeroporto Internacional de Miami, embora fizesse parte do grupo de árbitros selecionados pela Fifa para o torneio. "Foi um período muito difícil - disse o árbitro em entrevista ao site da Uefa -. Muitas pessoas me demonstraram solidariedade, porque quando você trabalha durante anos na realização de um projeto e, no fim, não pode concluí-lo, é uma situação realmente dura de enfrentar".