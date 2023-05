O anel inteligente que revolucionou o rendimento de Rodrygo e chama a atenção do Real Madrid

Brasileiro usa método inovador para regular seu treinamento pessoal e clube estuda incorporá-lo ao restante do elenco

Para se apresentar no mais alto nível atuando pelo Real Madrid, você deve cuidar de cada detalhe e estar disposto a sacrificar grande parte do seu tempo para evoluir jogo após jogo, especialmente no futebol de hoje em que o calendário é muito apertado. Rodrygo entendeu isso perfeitamente e usa um sistema inovador para poder regular seus treinos e adaptá-los ao que seu corpo pede dia após dia. O brasileiro dorme todas as noites com um anel inteligente que envia informações ao seu personal trainer para que ele saiba como tem dormido e se tem descansado bem noite após noite.

Com base nos dados recebidos, o personal trainer de Rodrygo traça um plano de trabalho para aquele dia de treino e para o jogador fazer alguns exercícios. Um método simples que ajuda o jogador de futebol a treinar da melhor forma possível e não sobrecarregá-lo com esforço excessivo nos dias em que seu corpo pede um pouco mais de descanso.

O sistema está sendo tão eficaz que o clube pode incorporá-lo ao restante do elenco na próxima temporada e pedir para que cada jogador adapte seus treinos pessoais com base no descanso. Não é para menos: Rodrygo este ano deu um salto importante em termos de desempenho no time titular e todos querem copiar seu método para se beneficiar e poder estar no topo dia após dia na próxima temporada. Até o momento, na temporada 2022/23, o brasileiro participou de 53 jogos, marcou 16 gols e distribuiu 10 assistências.