O Almere City sonha em voltar à Eredivisie após a vitória sobre o De Graafschap

O Almere City deu um grande passo rumo às semifinais dos Play-Offs da Keuken Kampioen. Os jogadores de Flevoland venceram a partida de ida contra o De Graafschap por 3 a 1, graças a dois gols de Emmanuel Poku e um de Marley Dors. No sábado à noite (20h), será disputada a partida de volta em Doetinchem.

O Almere começou bem diante de sua torcida, que logo viu o time criar algumas jogadas perigosas. Jamie Jacobs por pouco não conseguiu desviar um cruzamento vindo da direita, e Poku chutou por cima após um longo ataque.

Apesar de não ter havido gols na primeira parte do primeiro tempo, o De Graafschap sofreu um duro golpe. O pilar Reuven Niemeijer saiu de campo e teve que ser substituído por Fedde de Jong.

Cinco minutos após a entrada de De Jong, o Almere finalmente abriu o placar. Jacobs serviu Poku, que manteve a calma e passou pelo goleiro do De Graafschap, Ties Wieggers: 1 a 0. Jacobs poderia ter feito 2 a 0 na mesma jogada, mas sua cabeçada passou por cima do gol.

O De Graafschap entrou melhor no jogo depois disso e conseguiu se recompensar nos acréscimos do primeiro tempo. Um lançamento longo foi desviado por Thomas Kok até De Jong, que, graças ao seu bom timing, cabeceou com precisão no canto oposto: 1 a 1.

O De Graafschap também teve a iniciativa no início do segundo tempo, mas isso chegou a um fim abrupto quando o Almere voltou a abrir o placar após quase uma hora de jogo. Jacobs mandou uma bola maravilhosa para o segundo poste, onde Dors cabeceou com habilidade e contrária: 2 a 1.

Os velozes atacantes do Almere dificultaram bastante a vida do De Graafschap, como ficou evidente aos 78 minutos. Poku (20), irmão mais novo do atacante do Bayer Leverkusen Ernest (22), enlouqueceu seu marcador direto antes de mandar a bola no ângulo superior do gol.

O placar ficou em 3 a 1, e assim o De Graafschap terá uma difícil tarefa no sábado para reverter a desvantagem. O vencedor da dupla de partidas enfrentará o RKC Waalwijk ou o Willem II nas semifinais. O time de Tilburg venceu a partida de ida em Waalwijk por 1 a 0.