O Al-Sailiya surpreende o Al-Ahli na contratação de Ali Alwan

O Al-Ahly, do Egito, iniciou negociações com o jogador da seleção jordaniana Ali Alwan, atacante do Al-Sailiya, do Catar, com o objetivo de contratá-lo durante a atual janela de transferências de verão, a fim de reforçar o ataque antes do início da nova temporada.

O atacante jordaniano havia participado com a seleção de seu país, “Al-Nashami”, da fase final da Copa do Mundo de 2026, mas a trajetória da Jordânia terminou na fase de grupos, após sofrer três derrotas contra Áustria, Argélia e Argentina.

O marroquino Al-Hussein Ammouta, técnico do Al-Ahly, conhece muito bem as qualidades de Alwan, já que o treinou durante o período em que comandou a seleção jordaniana, antes de seu compatriota Jamal Al-Salamy assumir o cargo técnico.

Nesse contexto, o canal catariano “Al-Kass” revelou que o Al-Ahly egípcio apresentou oficialmente uma proposta ao clube Al-Sailiya para contratar Ali Alwan durante a janela de transferências de verão.

O canal acrescentou que suas fontes confirmaram que a diretoria do Al-Sailiya não aceitou a oferta financeira apresentada pelo Al-Ahly, indicando que o clube catariano insiste em receber o valor da cláusula de rescisão previsto no contrato do jogador antes de aprovar a conclusão da negociação.