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Al Qadsiah vs Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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O Al-Qadsiah se aproxima da contratação da joia do Manchester City

Al Qadsiah
Manchester City
Campeonato Saudita
M. Sangare
Arábia Saudita
England
França

Contratação aguardada

O Al-Qadsiah, da Arábia Saudita, mantém sua movimentação no mercado de verão e está muito próximo de anunciar a contratação de uma das joias do Manchester City durante a atual janela de transferências, em um novo negócio que visa reforçar o elenco com um jovem talento vindo de um dos maiores clubes da Inglaterra.

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De acordo com o confiável jornalista britânico Ben Jacobs, o Al-Qadsiah se prepara para contratar o maliano Mahamadou Sangaré, joia do Manchester City, depois que os dois clubes chegaram a um acordo preliminar sobre a transação.

Jacobs explicou que o acordo entre o Al-Qadsiah e o Manchester City prevê a transferência de Sangaré por cerca de um milhão de dólares, em um movimento que representa um negócio de baixo custo para o clube saudita, ao mesmo tempo em que atrai um talento oriundo da academia de um dos mais destacados clubes europeus.

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Espera-se que as partes envolvidas concluam os procedimentos finais durante o próximo período, preparando o terreno para o anúncio oficial da transferência do jogador ao Al-Qadsiah, dando continuidade, assim, à política do clube de reforçar o time com elementos jovens ao lado de nomes experientes.

O negócio surge no âmbito das movimentações do Al-Qadsiah para montar um elenco mais diversificado, que combine experiência e elementos promissores, especialmente porque a contratação de jovens talentos de grandes clubes europeus pode dar ao time importantes opções futuras nos níveis técnico e de investimento.

Com o fechamento do negócio envolvendo o atacante de 19 anos, o Al-Qadsiah fica próximo de acrescentar mais um talento do Manchester City ao seu projeto, à espera do anúncio oficial da transação nos próximos dias, para que o jogador maliano inicie uma nova etapa em sua carreira nos gramados sauditas.

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