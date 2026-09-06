O Al-Qadisiyah seguiu reforçando seu elenco com contratações vindas do Manchester City, da Inglaterra, após anunciar o acerto com o jovem francês Mohamed Sanjari, que se tornou o segundo jogador a se juntar aos "Cavaleiros" vindo dos quadros do clube inglês durante a atual janela de transferências de verão, depois do holandês Tijjani Reijnders.ق

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O Al-Qadisiyah anunciou oficialmente a contratação de Sanjari, vindo do Manchester City, para reforçar o elenco da equipe principal de futebol, no âmbito da estratégia do clube de investir em jovens talentos e fortalecer sua formação para competir durante a temporada atual.

A conta oficial do Al-Qadisiyah publicou nas plataformas de redes sociais o anúncio do negócio, dando as boas-vindas ao novo jogador com a frase: "Qadisiyah no último instante", em referência à conclusão da contratação nas últimas horas da janela de transferências de verão.

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Sanjari assinou um contrato com o Al-Qadisiyah que se estende até o ano de 2029, em um passo que reflete o desejo do clube de construir uma equipe forte para o futuro, após já ter concluído a contratação de Reijnders junto ao Manchester City durante o mercado atual.

As imagens oficiais da apresentação do jogador revelaram que ele vestirá a camisa número 30 com o Al-Qadisiyah, iniciando assim sua nova experiência nos gramados sauditas, após ter se transferido para os "Cavaleiros" vindo do Manchester City.