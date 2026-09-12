O Al-Khaleej mereceu o pênalti contra o Al-Nassr?

Mohammed Kamal Richa, analista de arbitragem do jornal "Al Riyadiah", pôs fim à polêmica em torno de um dos lances de arbitragem durante o confronto entre Al Nassr e Al Khaleej, depois que Nawaf Al Saadi, jogador do Al Khaleej, caiu dentro da área durante o desenrolar da partida.

Aos 13 minutos, Al Saadi caiu após um contato com Saad Al Nasser, jogador do Al Nassr, em meio a reclamações dos jogadores do Al Khaleej pela marcação de um pênalti, mas o árbitro da partida decidiu dar seguimento ao jogo e não marcar nenhuma infração.

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Richa afirmou que a decisão do árbitro foi correta, explicando que Saad Al Nasser conseguiu chegar à bola antes de ocorrer o contato e conseguiu mudar sua trajetória, o que reforça o acerto da decisão do árbitro de não marcar pênalti a favor do Al Khaleej.

Disse o analista de arbitragem: "Aos 13 minutos, a queda de Nawaf Al Saadi, jogador do Al Khaleej, e decisão correta do árbitro de não marcar pênalti, porque Saad Al Nasser, jogador do Al Nassr, conseguiu chegar à bola e mudar sua trajetória".

Richa acrescentou que o contato ocorrido entre os jogadores foi acidental e não configura uma infração que justifique a marcação de um pênalti, confirmando assim o acerto da decisão do árbitro de dar seguimento ao jogo nesse lance.

Dessa forma, o analista de arbitragem encerrou a polêmica em torno do lance, ressaltando que a intervenção de Saad Al Nasser foi na bola primeiro, e que o contato que se seguiu não foi suficiente para a marcação de um pênalti a favor do Al Khaleej.

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