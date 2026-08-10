O Al-Ittihad se desfaz de mais um jogador no mercado de verão

O clube Al Ittihad aceitou emprestar seu meio-campista Faisal Al Ghamdi ao Neom pelo período de uma temporada, em um movimento que contou com um acordo financeiro especial entre os dois clubes, já que a equipe recém-promovida à Roshan League não arcará com o salário integral do jogador durante o período de empréstimo.

De acordo com o que noticiou o jornal saudita "Arriyadiyah", o Al Ittihad arcará com uma parte do salário de Al Ghamdi, enquanto o Neom se encarregará da parte restante, dentro dos detalhes do acordo firmado entre as duas partes para concretizar a transferência do jogador.

O empréstimo de Al Ghamdi ao Neom veio em resposta a um pedido oficial do clube, depois que sua diretoria apresentou, no dia 7 de agosto deste ano, uma solicitação para contar com os serviços do jogador do Al Ittihad pelo período de uma temporada.

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Após analisar o pedido, o Al Ittihad aprovou a transferência do jogador por empréstimo, para que Al Ghamdi inicie uma nova fase com o Neom, em meio à busca do clube por reforçar seu elenco com atletas que possuem experiência anterior na Roshan League e no futebol saudita.

O acordo entre o Al Ittihad e o Neom não inclui uma cláusula que conceda a este último o direito de compra do contrato de Al Ghamdi após o fim do período de empréstimo, o que significa que o jogador retornará às fileiras do "Decano" após o término da temporada, a menos que ocorra um novo acordo entre todas as partes.

O fato de o Al Ittihad arcar com uma parte do salário do jogador revela o desejo do clube de facilitar sua saída por empréstimo, especialmente diante da necessidade de Al Ghamdi de obter uma oportunidade maior de participação regular, em vez de permanecer fora dos planos da comissão técnica.









A ausência de Al Ghamdi na viagem do Al Ittihad a Abu Dhabi esteve ligada à negociação, já que o jogador obteve autorização do clube para não viajar com a equipe, em preparação para o duelo contra o Al Jazira dos Emirados Árabes Unidos no playoff classificatório para a Liga dos Campeões da Ásia Elite.

Faisal Al Ghamdi tem 24 anos e ingressou no Al Ittihad durante o verão de 2023, vindo do Al Ittifaq, antes de viver uma experiência profissional na liga belga na temporada retrasada, quando se transferiu para o Beerschot por empréstimo.

Sua nova experiência com o Neom vem com o objetivo de lhe dar uma oportunidade maior de jogar e recuperar sua presença nas competições da Roshan League, ficando seu futuro no Al Ittihad vinculado ao que ele apresentará durante a próxima temporada.