Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traduzido por

O Al-Ittihad saudita completa suas necessidades com uma nova contratação

Al-Ittihad
Campeonato Saudita
A. Mukhtar
M. Sheik
Arábia Saudita
Catar

Nova movimentação do Al-Ahly

O clube Al Ittihad chegou a um acordo com o Al Ettifaq para a contratação do meia Mukhtar Ali durante a atual janela de transferências de verão, em um movimento que visa reforçar as opções da equipe antes do início da nova temporada.

De acordo com o jornal "Asharq Al-Awsat", Mukhtar Ali se transferirá para o Al Ittihad com um contrato de3 anos, após as negociações entre os dois clubes conseguirem chegar a um acordo definitivo sobre a transação.

Leia também: Vídeo: os bastidores do primeiro encontro entre Ronaldo e Postecoglou no Al Nassr

O movimento do Al Ittihad em direção ao jogador de 28 anos veio após a grave lesão sofrida por Hamed Al Ghamdi, que consistiu em uma ruptura do ligamento cruzado anterior, durante o amistoso contra o Orlando Pirates, da África do Sul, dentro do período de preparação.

A comissão técnica do Al Ittihad entende que Mukhtar Ali pode oferecer um acréscimo importante ao meio-campo, especialmente diante da necessidade de aumentar as opções disponíveis em razão da pressão das competições locais e continentais durante a nova temporada.

Campeonato Saudita
Al-Ittihad crest
Al-Ittihad
ITT
Al-Kholood crest
Al-Kholood
ALK

Ingressos para os jogos da Saudi Pro LeagueCompre seu ingresso agora!

Mukhtar Ali tem uma trajetória europeia notável, tendo começado sua caminhada nas academias do inglês Chelsea, onde recebeu sua formação básica, além de ter integrado a equipe de base que conquistou a Copa da Inglaterra Sub-18 nas temporadas de 2015 e 2016, antes de viver uma experiência por empréstimo no Vitesse, da Holanda.

O jogador depois se transferiu para o Campeonato Saudita pela porta do Al Nassr em 2019, antes de passar por experiências no Al Fateh e no Al Taee, e em seguida se transferiu para o Al Ettifaq no início de 2025 com um contrato de quatro temporadas e meia, antes de agora estar perto de vestir a camisa do Al Ittihad.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google