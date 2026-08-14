O Al-Ittihad saudita completa suas necessidades com uma nova contratação

O clube Al Ittihad chegou a um acordo com o Al Ettifaq para a contratação do meia Mukhtar Ali durante a atual janela de transferências de verão, em um movimento que visa reforçar as opções da equipe antes do início da nova temporada.

De acordo com o jornal " Asharq Al-Awsat ", Mukhtar Ali se transferirá para o Al Ittihad com um contrato de 3 anos, após as negociações entre os dois clubes conseguirem chegar a um acordo definitivo sobre a transação.

Leia também: Vídeo: os bastidores do primeiro encontro entre Ronaldo e Postecoglou no Al Nassr



O movimento do Al Ittihad em direção ao jogador de 28 anos veio após a grave lesão sofrida por Hamed Al Ghamdi, que consistiu em uma ruptura do ligamento cruzado anterior, durante o amistoso contra o Orlando Pirates, da África do Sul, dentro do período de preparação.

A comissão técnica do Al Ittihad entende que Mukhtar Ali pode oferecer um acréscimo importante ao meio-campo, especialmente diante da necessidade de aumentar as opções disponíveis em razão da pressão das competições locais e continentais durante a nova temporada.

Mukhtar Ali tem uma trajetória europeia notável, tendo começado sua caminhada nas academias do inglês Chelsea, onde recebeu sua formação básica, além de ter integrado a equipe de base que conquistou a Copa da Inglaterra Sub-18 nas temporadas de 2015 e 2016, antes de viver uma experiência por empréstimo no Vitesse, da Holanda.

O jogador depois se transferiu para o Campeonato Saudita pela porta do Al Nassr em 2019, antes de passar por experiências no Al Fateh e no Al Taee, e em seguida se transferiu para o Al Ettifaq no início de 2025 com um contrato de quatro temporadas e meia, antes de agora estar perto de vestir a camisa do Al Ittihad.