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O Al-Hilal recorre ao arquiteto do Liverpool para escrever a história

Al Hilal
Liverpool
Campeonato Saudita
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England

Nova experiência esportiva aguardada no Al-Ameed

O Al-Hilal deu um novo passo rumo à construção de um projeto esportivo completo, ao contratar um dos nomes administrativos mais destacados do futebol inglês, numa tentativa de fortalecer sua estrutura esportiva e aproveitar a vasta experiência europeia para conduzir o clube a uma nova fase de disputa no âmbito local e continental.

A diretoria da empresa do Al-Hilal, presidida pelo príncipe Nawaf bin Saad, anunciou a conclusão dos trâmites de contratação do escocês Richard Hughes para assumir o cargo de diretor esportivo. Ele chegou à capital, Riad, e assumiu oficialmente suas funções, iniciando uma nova experiência após anos dedicados ao trabalho administrativo no futebol inglês.

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Hughes possui grande experiência na gestão esportiva, e seu último cargo foi como diretor esportivo do inglês Liverpool, o que o torna um dos nomes que detêm amplo conhecimento sobre como construir equipes e administrar as áreas de contratações, recrutamento e observação de jogadores, aspectos que o Al-Hilal busca desenvolver na próxima fase.

A contratação de Hughes ocorre no contexto da estratégia do Al-Hilal de criar um sistema esportivo completo que não dependa apenas da contratação de estrelas, mas trabalhe na elaboração de uma estratégia de longo prazo para descobrir talentos, selecionar transferências e desenvolver as diferentes equipes do clube, em consonância com as ambições do "Chefe".

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O Al-Hilal também revelou a composição da diretoria esportiva que trabalhará ao lado de Hughes, que inclui o inglês Simon Francis como diretor técnico de futebol, o escocês Mark Burchill como diretor de recrutamento, o escocês Craig Mackay como diretor de observação, o inglês Harry Arter como primeiro observador técnico, além do saudita Abdulhakim Al-Tuwaijri como diretor técnico das categorias de base.

Essa composição reflete um claro desejo do Al-Hilal de construir uma diretoria esportiva especializada que reúna a experiência europeia e as competências nacionais, com o objetivo de estabelecer bases mais profissionais para o trabalho dentro do clube e manter a disputa nos mais altos níveis nos próximos anos.

Com a assunção oficial de suas funções, o ex-diretor esportivo do Liverpool inicia um novo desafio com o Al-Hilal, em meio a grandes expectativas da torcida do "Chefe" de que sua experiência contribua para a criação de um projeto capaz de escrever um novo capítulo na história do clube.

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