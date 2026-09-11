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Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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O Al-Hazm estraga um recorde histórico do Al-Ahli

Al-Ahli x Al Hazem
Al-Ahli
Al Hazem
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

O Rácing falha em alcançar o número histórico

O Al-Hazm frustrou a chance de o Al-Ahli escrever um novo número histórico no Campeonato Saudita, após conseguir balançar as redes do Al-Ahli durante o confronto que reuniu as duas equipes pela sétima rodada da competição.

Leia também: Vídeo: Al-Ahli cura suas feridas diante do Al-Hazm na noite histórica de Toney
O Al-Ahli tinha um encontro marcado com um feito inédito na história do Campeonato Saudita, já que se tornaria a primeira equipe a marcar 3 gols ou mais e, ao mesmo tempo, manter sua meta sem sofrer gols em 4 partidas seguidas em casa, mas o gol do Al-Hazm o privou de alcançar esse número.

O Al-Ahli havia conquistado a mesma marca ofensiva e defensiva nas últimas 3 partidas em casa, após superar o Al-Khaleej por 3 a 0, depois arrasar o Abha por 4 a 0, antes de conquistar uma vitória avassaladora sobre o Al-Riyadh por 5 a 0.

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Com esses resultados, o Al-Ahli igualou a mais longa sequência do tipo na história do Campeonato Saudita, registrada em nome do Al-Hilal, que conquistou 3 partidas seguidas em casa nas quais marcou 3 gols ou mais sem sofrer nenhum gol durante o ano de 2015.

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AHL
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Pakhtakor Tashkent
PAT

O gol do Al-Hazm foi como um golpe no feito aguardado, após interromper a sequência do Al-Ahli em apenas 3 partidas, fazendo com que o recorde histórico permaneça distante do Al-Ahli no momento atual, apesar de seu êxito em apresentar fortes níveis ofensivos em suas últimas partidas em seu estádio.

E, apesar da perda do número, o Al-Ahli seguiu confirmando sua força ofensiva diante do Al-Hazm, após marcar 3 gols, entre eles dois do inglês Ivan Toney, que elevou seu total para 10 gols no Campeonato Roshn nesta temporada, enquanto o total do Al-Ahli permaneceu em 12 pontos, na quinta colocação.

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