O Al-Fateh zomba de Cristiano Ronaldo

O clube saudita Al-Fateh entrou na onda de zoação em cima do lance curioso que teve como protagonista a lenda Cristiano Ronaldo na partida de sua equipe, o Al-Nassr, contra o Al-Ittihad, no sábado, pela quinta rodada da Roshn Saudi League de profissionais.

Ronaldo se aproximou de seu compatriota Danilo Pereira, que lia um papel enviado pela comissão técnica contendo algumas instruções, e "O Dom" tentou espiar para descobrir seu conteúdo.

O lance provocou uma ampla repercussão, entre torcedores e analistas, após a partida.

O Al-Fateh tentou tirar proveito do lance, publicando em sua conta no X uma foto de Ronaldo e Pereira, com uma legenda irônica: "Para os curiosos". Depois, editou o papel na mão de Pereira para incluir os dados de ingresso da próxima partida do "modelo" contra o Al-Diriyah, pela sexta rodada, que será disputada na próxima quarta-feira.

Ronaldo não tirou proveito de espionar Pereira, já que o Al-Nassr perdeu por 2 a 1 e estacionou nos 12 pontos, na segunda colocação, atrás do Al-Hilal (15 pontos). Por outro lado, o Al-Ittihad aumentou sua pontuação para 11 pontos, ocupando a quarta posição.

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