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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

O Al-Faisaly devolve En-Nesyri à escalação do Al-Ittihad: e esta é a situação de Wijnaldum

Al-Faisaly x Al-Ittihad
Al-Faisaly
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
Y. En-Nesyri
G. Wijnaldum
Arábia Saudita
Marrocos
Países Baixos

"O Decano" busca sua quinta vitória

O marroquino Youssef En-Nesyri, atacante do Al-Ittihad, retornou à escalação titular para o duelo contra o Al-Faisaly, pela Liga Roshn Saudita.

O Al-Ittihad visita o Al-Faisaly nesta sexta-feira, no estádio da Cidade Esportiva de Al-Majma'ah, pela sétima rodada da Liga Roshn.

O alemão Jens Wissing, técnico do Al-Ittihad, anunciou a escalação titular para a partida, que contou com a presença de En-Nesyri ao lado do nigeriano George Ilenikhena no centro do ataque.

Por outro lado, Wissing decidiu adiar a estreia do novo reforço holandês Georginio Wijnaldum, mantendo-o no banco de reservas, e apostou na dupla formada pelo senegalês Dion Lopy e pelo colombiano Richard Ríos no meio-campo.

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O Al-Ittihad busca manter seus resultados positivos na liga saudita, sendo o único que ainda não sofreu qualquer derrota até o momento, ao lado do Al-Khaleej, após seis rodadas disputadas.

O "Decano" ocupa a quarta colocação na tabela de classificação, com 14 pontos, conquistados em 4 vitórias e dois empates, a apenas um ponto do trio da liderança: Al-Hilal, Al-Nassr e Al-Qadisiyah, respectivamente.

Por outro lado, o Al-Faisaly não conquistou qualquer vitória na Liga Roshn desde sua promoção, tendo empatado em 3 partidas e perdido outras 3, ocupando a décima sétima posição, penúltima na tabela de classificação, com 3 pontos.

A escalação do Al-Ittihad ficou da seguinte forma:

  • Goleiro: Predrag Rajković
  • Defesa: Muhannad Al-Shanqiti - Danilo Pereira - Hassan Kadesh - Fares Abdi
  • Meio-campo: Ahmed Al-Ghamdi - Dion Lopy - Richard Ríos
  • Ataque: Steven Bergwijn - Youssef En-Nesyri - George Ilenikhena
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