O marroquino Youssef En-Nesyri, atacante do Al-Ittihad, retornou à escalação titular para o duelo contra o Al-Faisaly, pela Liga Roshn Saudita.
O Al-Ittihad visita o Al-Faisaly nesta sexta-feira, no estádio da Cidade Esportiva de Al-Majma'ah, pela sétima rodada da Liga Roshn.
O alemão Jens Wissing, técnico do Al-Ittihad, anunciou a escalação titular para a partida, que contou com a presença de En-Nesyri ao lado do nigeriano George Ilenikhena no centro do ataque.
Por outro lado, Wissing decidiu adiar a estreia do novo reforço holandês Georginio Wijnaldum, mantendo-o no banco de reservas, e apostou na dupla formada pelo senegalês Dion Lopy e pelo colombiano Richard Ríos no meio-campo.
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O Al-Ittihad busca manter seus resultados positivos na liga saudita, sendo o único que ainda não sofreu qualquer derrota até o momento, ao lado do Al-Khaleej, após seis rodadas disputadas.
O "Decano" ocupa a quarta colocação na tabela de classificação, com 14 pontos, conquistados em 4 vitórias e dois empates, a apenas um ponto do trio da liderança: Al-Hilal, Al-Nassr e Al-Qadisiyah, respectivamente.
Por outro lado, o Al-Faisaly não conquistou qualquer vitória na Liga Roshn desde sua promoção, tendo empatado em 3 partidas e perdido outras 3, ocupando a décima sétima posição, penúltima na tabela de classificação, com 3 pontos.
A escalação do Al-Ittihad ficou da seguinte forma:
- Goleiro: Predrag Rajković
- Defesa: Muhannad Al-Shanqiti - Danilo Pereira - Hassan Kadesh - Fares Abdi
- Meio-campo: Ahmed Al-Ghamdi - Dion Lopy - Richard Ríos
- Ataque: Steven Bergwijn - Youssef En-Nesyri - George Ilenikhena