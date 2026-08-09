O argelino Moncef Bakrar, novo jogador do Al Ahly, retornou ao ambiente da equipe, depois que o clube anunciou na noite deste domingo a integração do jogador ao período de preparação no exterior, realizado atualmente na Espanha, dentro dos preparativos do time para o início da nova temporada.

O Al Ahly emitiu um comunicado oficial na noite deste domingo, no qual anunciou a chegada de Moncef Bakrar ao período de preparação da equipe realizado na Espanha, após o fim do período de descanso que o jogador teve nos últimos dias.

O Al Ahly declarou em seu comunicado: "O argelino Moncef Bakrar se junta na noite de hoje ao período de preparação no exterior realizado atualmente na Espanha. Isso ocorre após o fim do descanso que a comissão técnica concedeu ao jogador visando à preparação para a nova temporada".

O Al Ahly havia concluído a contratação de Moncef Bakrar, vindo do Dínamo de Zagreb, da Croácia, com um contrato de 3 temporadas, no âmbito do reforço do elenco do time em preparação para a nova temporada.

O valor da negociação foi de 3 milhões de euros, além de outros 500 mil euros em incentivos e bonificações vinculados a cláusulas do acordo entre o Al Ahly e o Dínamo de Zagreb.

A comissão técnica do Al Ahly espera que o jogador argelino represente um forte reforço para o time, especialmente com a preparação para disputar as competições da nova temporada em diferentes frentes.

O Al Ahly encerra seu período de preparação no exterior, na Espanha, com um confronto de peso diante do Barcelona, em uma das partidas mais importantes do time durante o período de preparação para a nova temporada.

O Al Ahly enfrenta o Barcelona no estádio «Spotify Camp Nou» no dia 19 de agosto, dentro das disputas da 61ª edição do Troféu Joan Gamper.

O confronto com o Barcelona desperta grande interesse, por ser um teste forte para o Al Ahly antes do início da nova temporada, num momento em que o time busca aproveitar ao máximo seu período de preparação no exterior e colocar em condições todos os seus novos reforços.