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Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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O Al-Ahly em comunicado contundente: Exigimos ouvir as gravações e as conversas do árbitro

Al-Fayha x Al-Ahli
Al-Fayha
Al-Ahli
Campeonato Saudita
M. Jaissle
I. Toney
Arábia Saudita
Alemanha
England

Al-Raqi critica duramente a decisão do árbitro

O Al-Ahli de Jeddah divulgou um comunicado oficial contundente após o empate em 1 a 1 com o Al-Fayha, na noite de quarta-feira, pela 29ª rodada da Liga Profissional Roshen, expressando seu profundo descontentamento com os erros de arbitragem que afetaram diretamente o andamento da partida e seu resultado final.

A partida foi marcada por várias decisões controversas, já que o árbitro se recusou a marcar dois pênaltis claros a favor do Al-Ahli, o que levou os dirigentes do clube a expressarem sua profunda indignação.

O comunicado afirmou que as decisões arbitrais imprecisas observadas na partida tiveram um impacto claro na situação da equipe na disputa pelo título do campeonato, ressaltando que tais erros levantam questionamentos legítimos sobre o mecanismo de seleção dos árbitros e os critérios adotados para tal, especialmente diante do alto nível técnico e da acirrada competição que o campeonato vem apresentando nesta temporada.

Leia os detalhes... Tony: Os critérios mudaram nas fases decisivas... e o árbitro nos pediu para nos concentrarmos na Ásia!

A diretoria do Al-Ahli solicitou às autoridades competentes que ouvissem as gravações da sala de vídeo (VAR), bem como revisassem as conversas ocorridas entre os árbitros e os jogadores da equipe durante a partida, além de apresentar esclarecimentos sobre todas as decisões arbitrais controversas que não foram decididas de forma justa.

Campeonato Saudita
Al Hazem crest
Al Hazem
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ALF
Campeonato Saudita
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O comunicado concluiu com a reafirmação da confiança do clube na dedicação das autoridades oficiais em proteger a integridade das competições e tomar as medidas necessárias para promover a justiça competitiva, de forma a refletir o prestígio da Liga Saudita e consolidar os princípios de equidade em todas as partidas.

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