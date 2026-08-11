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O Al Ahly egípcio ataca novamente: quinta contratação está próxima

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Quem é o novo reforço do Manchester United?

O comentarista Ahmed Shobier afirmou que o Al Ahly está perto de fechar um novo reforço durante a atual janela de transferências do verão, ressaltando que o negócio já está 99,99% concluído.

O Al Ahly segue com movimentações intensas no mercado de transferências do verão, após ter fechado 4 contratações até o momento, com Aktay Abdullah e Ali Mahmoud, do Enppi, além da dupla estrangeira Moncef Bakrar e Soufiane Bendjedida.

O ex-goleiro do Al Ahly e da seleção do Egito disse, em declarações à rádio «On Sport FM»: «A contratação de Mahmoud Salah está praticamente concluída em 99,9% em favor do Al Ahly».

E acrescentou: «O Al Ahly não pagará os 50 milhões de libras que o Ghazl El Mahalla pediu, mas o clube chegou a um acordo pelo qual a outra parte abre mão de uma parte de suas exigências financeiras».

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A profissionalização de Imam Ashour

Shobier abordou a situação de Imam Ashour, meio-campista do Al Ahly, e a possibilidade de ele viver uma experiência profissional fora do Egito, afirmando que o jogador atravessa a melhor fase de sua carreira futebolística no momento atual.

E disse: «Imam Ashour, sem dúvida, vive a melhor fase de sua carreira futebolística, e brilhou de forma extraordinária na Copa do Mundo. O jogador não tem outra coisa a fazer a não ser jogar e treinar, e a carreira profissional é um sustento que vem de Deus».

E prosseguiu: «O fato de o Al Ahly ter dito não à sua saída para o exterior não significa que esteja contra você; há jogadores que foram para o exterior e as coisas não saíram como o esperado, e nem todo mundo é Mohamed Salah».

O Al Ahly se apega ao quinteto

Ahmed Shobier também revelou a posição do Al Ahly em relação ao futuro do quinteto formado por Imam Ashour, Mostafa Shobier, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany e Marwan Attia, em meio à ligação dos nomes de alguns deles a propostas de saída durante a atual janela de transferências.

Shobier disse: «O Al Ahly não liberará nenhum jogador do quinteto, a não ser que a contrapartida financeira seja irrecusável. Eu conheço um jogador por quem se pede 30 milhões de dólares! A posição do Al Ahly é clara, e não deixará nenhum jogador sair nesta temporada».

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