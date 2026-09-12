O Al Ahly, do Egito, conheceu seu adversário na fase dos 32 avos de final da Taça das Confederações Africanas, depois que o Kitara, de Uganda, garantiu sua classificação para a segunda fase preliminar, após superar o Mogadishu City, da Somália, no placar agregado das partidas de ida e volta.

O Kitara assegurou a vaga na classificação neste sábado, depois de repetir a vitória sobre a equipe somali por dois gols a zero na partida de volta, confirmando seu triunfo na ida pelo placar de 2 a 1 e encerrando o confronto com o agregado de 4 a 1.

A passagem do Kitara para a segunda fase preliminar representa um feito para a equipe ugandense, que disputa apenas sua segunda participação na Taça das Confederações, após ter registrado sua primeira aparição na competição durante a temporada 2024-2025.

O Kitara garantiu seu lugar nas competições continentais depois de conquistar o título da Copa de Uganda, dando continuidade à sua caminhada africana com o confronto contra o Al Ahly na próxima fase.

A partida de ida entre Al Ahly e Kitara está marcada para um dos dias 16, 17 ou 18 de outubro, enquanto a equipe egípcia receberá o jogo de volta no Cairo em um dos dias 23, 24 ou 25 do mesmo mês.