O Al-Ahly aprova a transferência de seu jogador para a Espanha

A torcida do Al-Ahly aguarda ansiosamente o futuro de um dos principais jogadores do time, agora que ele está prestes a embarcar em uma experiência no exterior que pode abrir as portas para o futebol profissional europeu.

De acordo com o que revelou o site egípcio “FilGoal”, a diretoria do Al-Ahly concordou com a transferência do jogador Bilal Attia para o Racing Santander, da Espanha, após o término da temporada atual, com a formalização do acordo prevista para depois que o time disputar as três partidas restantes do campeonato juvenil.

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A reportagem indicou que o Racing Santander já havia demonstrado interesse em contratar Attia anteriormente, mas as negociações foram interrompidas antes de serem retomadas com sucesso recentemente.

O jogador passou por um período de adaptação no Hannover, da Alemanha, e integrou a seleção egípcia de juniores na Copa do Mundo Sub-17 no Catar, antes de ser eliminado da competição nas oitavas de final contra a Suíça.

Com essa iniciativa, o Al-Ahly dá continuidade à política de apoiar seus jovens talentos e oferecer-lhes oportunidades de profissionalização no exterior para adquirir experiência e aprimorar suas habilidades nas ligas europeias.

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