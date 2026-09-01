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O Al-Ahly anuncia decisão oficial sobre o futuro de Mostafa Shobeir

Mercado da bola
Al Ahly x Smouha SC
Al Ahly
Smouha SC
Premier League
M. Shobeir
Egito

Recebeu várias propostas após participar da Copa do Mundo

O Al Ahly, do Egito, anunciou nesta terça-feira a renovação do contrato de seu goleiro Mostafa Shobier, encerrando assim a polêmica em torno do futuro do jogador, que recebeu diversas propostas após sua participação na última Copa do Mundo com a camisa do Egito.

Vocês podem discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

O Al Ahly afirmou em comunicado oficial: "Mostafa Shobier, goleiro da equipe principal de futebol do Al Ahly, após o treino de hoje, estendeu seu contrato com o clube até o ano de 2029".

E prosseguiu: "Isso ocorreu durante a reunião que juntou o jogador com o doutor Essam Serag, presidente do setor de contratações, que concluiu todos os procedimentos administrativos e financeiros de acordo com as normas do clube nesse sentido. Isso se deu em plena coordenação com o capitão Wael Gomaa, diretor de futebol. O jogador demonstrou sua satisfação com a renovação de seu contrato e com a continuidade de sua trajetória com o Al Ahly nos próximos anos".

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O contrato anterior de Mostafa Shobier terminaria ao final da atual temporada, e os últimos meses testemunharam negociações entre as duas partes antes de se chegar a um acordo oficial.



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