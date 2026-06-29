O Al-Ahly abre mão de Mahrez em prol de seu companheiro de equipe argelino

O Al-Ahli saudita pretende abrir mão de seu astro argelino Riyad Mahrez e dispensá-lo neste verão, em troca da contratação de um de seus companheiros da seleção dos Guerreiros do Deserto.

A relação entre o Al-Ahli e Mahrez tornou-se um dos assuntos mais polêmicos nas últimas horas, após uma série de reviravoltas inesperadas que mudaram completamente o panorama, embora todos os indícios apontassem para a permanência do jogador no time na próxima temporada.

O capitão da seleção da Argélia havia declarado mais de uma vez seu desejo de continuar sua trajetória vestindo a camisa do Al-Ahli, e reportagens da mídia nos últimos dias indicavam que a diretoria havia informado a ele que não estava na lista de jogadores a serem dispensados, encerrando assim as especulações sobre seu futuro.

No entanto, o cenário mudou repentinamente, depois que a diretoria do Al-Ahli decidiu encerrar a relação com Mahrez antes do término do prazo estabelecido para 30 de junho deste ano, tendo as duas partes chegado a um acordo para rescindir o contrato de comum acordo, segundo reportagens da imprensa saudita.

Por sua vez, o site “Foot Mercato” informou que o Al-Ahli está acelerando as negociações para contratar o ala argelino Anis Haj Moussa, estrela do Feyenoord, durante a janela de transferências de verão, para substituir Riyad Mahrez.

O site acrescentou que o clube saudita fez uma oferta generosa a Anis Haj Moussa para garantir a contratação, especialmente porque ele desperta o interesse de alguns clubes europeus, como Chelsea, Lille e Marselha.

Mahrez e Haj Moussa estão juntos na seleção da Argélia, que atualmente disputa a Copa do Mundo de 2026, e disputam a posição de ponta-direita.

Vale lembrar que a seleção da Argélia se prepara para enfrentar a Suíça na madrugada da próxima sexta-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo, após ter passado pela fase de grupos em terceiro lugar.







