O Ajax se despede de três jogadores

O Ajax se despede de Vitezslav Jaros, Takehiro Tomiyasu e Oleksandr Zinchenko. Os três têm contrato prestes a expirar em Amsterdã e não receberão uma nova proposta de contrato.

“Queremos agradecer a Vitezslav, Takehiro e Oleksandr por seu empenho e contribuição ao clube, e desejamos a eles muito sucesso no próximo capítulo de suas carreiras”, escreveu a diretoria do Ajax nesta terça-feira no X.

Jaros foi, durante boa parte da última temporada, a primeira opção no gol da Johan Cruijff ArenA. Devido a lesões, o goleiro tcheco teve que ceder sua vaga, após o recesso de inverno, ao recém-contratado Maarten Paes.

O diretor técnico Jordi Cruijff tem Marc-André ter Stegen em vista como goleiro titular. Está em andamento uma negociação para a contratação por empréstimo do goleiro alemão do FC Barcelona.

Zinchenko assinou, em 1º de fevereiro, um contrato de meio ano com o Ajax. Uma semana depois, tudo deu terrivelmente errado para o lateral-esquerdo e meio-campista. Uma grave lesão no ligamento cruzado mantém o ex-jogador do Manchester City e do Arsenal afastado dos gramados há meses.

Tomiyasu também chegou ao Ajax durante a janela de transferências de inverno. O zagueiro japonês, eliminado na segunda-feira nas oitavas de final da Copa do Mundo, mostrou-se propenso a lesões e parte com apenas 236 minutos disputados.

O Venezia, recém-promovido à Série A, estaria interessado nos serviços de Tomiyasu. Não se sabe como o lateral-direito, que está deixando o Ajax, encara uma aventura na Itália.