O Ajax garantiu, na tarde de domingo, sua classificação para a segunda fase da Conference League ao derrotar o FC Utrecht. A final da repescagem exigiu prorrogação e até mesmo uma disputa de pênaltis, mas, no fim, os amsterdenses saíram vitoriosos. Maarten Paes foi o herói ao defender dois pênaltis.

No Ajax, Kasper Dolberg voltou a liderar o ataque. O técnico Óscar García optou por deixar Wout Weghorst e Sean Steur no banco. “Não podemos nos dar ao luxo de correr riscos no primeiro tempo”, disse o espanhol à ESPN sobre a condição física da dupla. No Utrecht, Siebe Horemans substituiu o lesionado Alonzo Engwanda.

A partida mal tinha começado há dois minutos, e o Ajax já se safou por pouco. Jorthy Mokio tirou um chute de Horemans da linha, após o que Mike van der Hoorn cabeceou para fora, sem qualquer marcação. Um chute de falta de longa distância de Steven Berghuis foi a resposta, mas também careceu de precisão.

Além disso, o primeiro tempo não teve nada de especial. Ambas as equipes criaram pouquíssimas chances, e a frustração, principalmente em relação ao árbitro Allard Lindhout, tomou conta do jogo. Após o intervalo, porém, o Ajax parecia ter acordado.

Em questão de segundos, Aaron Bouwman esteve perto de abrir o placar. Sua cabeçada foi defendida com brilhantismo por Vasilios Barkas e Mokio foi privado do rebote por um toque infeliz de Youri Regeer. Pouco depois, quase rolou o gol: Mokio acertou a parte de baixo da trave com um chute certeiro.

Essa foi a última jogada do canhoto, pois ele teve que sair de campo lesionado aos 53 minutos. Um gol do Ajax parecia iminente, com grandes chances para Regeer, Steur e Berghuis, mas o Utrecht se manteve firme.

A pressão do Ajax se manteve até o intervalo no meio do segundo tempo. Depois disso, o Utrecht saiu um pouco mais da sua área e os jogadores de Amsterdã perderam completamente o ritmo. O Haller criou algumas jogadas perigosas, mas não houve mais gols. Assim, foi necessário ir para a prorrogação.

Nessa fase, o Ajax não demorou muito para fazer a diferença. Em uma cobrança de falta, a bola caiu nos pés de Davy Klaassen, que não hesitou nem por um segundo e chutou com o pé esquerdo, mandando a bola para o fundo da rede. O Ajax estava com tudo, mas levou um golpe logo após o intervalo da prorrogação.

Mike van der Hoorn passou a atuar como atacante extra, e isso surtiu efeito imediato. Uma bola perdida foi finalizada de primeira por Zechiël: 1 a 1. A decisão ficou, então, a cargo dos pênaltis. O Ajax se saiu melhor na disputa, com o goleiro Paes se tornando o herói absoluto.