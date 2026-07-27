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Jeroen van Poppel

Traduzido por

O Ajax prolonga o contrato do flop e empresta-o ao FC Andorra

Mercado da bola
Ajax
FC Andorra
J. Rijkhoff

O Ajax emprestou Julian Rijkhoff ao FC Andorra por uma temporada, confirmou o clube de Amesterdão através dos canais oficiais. O avançado de 21 anos muda-se de imediato para o emblema da Segunda División espanhola, onde jogará até ao verão de 2027. O acordo de empréstimo inclui ainda uma opção de compra.

Chama a atenção o facto de o Ajax ter renovado primeiro o contrato de Rijkhoff por mais um ano, antes de o emprestar. O seu vínculo passa agora a ser válido até 30 de junho de 2028, com opção por mais uma temporada. Assim, o clube de Amesterdão evita que o avançado possa sair a custo zero após o período de empréstimo e dá ao FC Andorra a possibilidade de o contratar em definitivo.

Rijkhoff regressou ao Ajax no inverno de 2024, depois de o clube de Amesterdão o ter resgatado ao Borussia Dortmund por cerca de 1,4 milhões de euros. O atacante já tinha passado pela formação em Amesterdão, mas em 2021 optou por uma transferência para o colosso alemão.

O novo período de Rijkhoff no Ajax acabou por ser uma desilusão. A sua estreia oficial na equipa principal aconteceu a 15 de fevereiro de 2024, no jogo em casa frente ao FK Bodø/Glimt, na Conference League. No total, somou apenas onze jogos oficiais pela equipa principal do Ajax.

Na última temporada, o avançado já tinha somado experiência durante um período de empréstimo no Almere City FC, pelo qual registou 19 golos e 4 assistências em 44 jogos.

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