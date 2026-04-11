O Ajax parece estar prestes a perder o principal alvo para o próximo verão

O Ajax teme que Takehiro Tomiyasu não continue jogando em Amsterdã após o verão, segundo informou o especialista em mercado de transferências Mounir Boualin. O clube de Amsterdã deseja muito manter o ex-jogador do Arsenal, entre outros times.

No inverno passado, o japonês chegou ao Ajax sem custos de transferência. O zagueiro não jogava há anos devido a lesões persistentes.





Agora, ele está totalmente recuperado e já impressionou o time de Amsterdã. Por isso, o clube acredita que não conseguirá mantê-lo para a próxima temporada.

Além do fato de que Tomiyasu terá várias opções de clubes no verão, seu salário também desempenha um papel importante. O Ajax teme não conseguir atender às suas exigências.

Se o clube recordista de títulos da Holanda não conseguir contratar Tomiyasu, pretende investir fortemente na posição de lateral-esquerdo. Owen Wijndal parece não fazer mais parte dos planos.

Boualin também informa que o Ajax certamente tentará contratar Oleksandr Zinchenko, desde que as condições sejam favoráveis, mas a preferência é por alguém que esteja pronto para jogar imediatamente. O ucraniano sofreu uma lesão no ligamento cruzado.