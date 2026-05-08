O Ajax já viu o suficiente e dispensa o reforço contratado no meio do ano

O Ajax vai se despedir novamente de Maximilian Ibrahimovic, segundo informou Nicolo Schira na madrugada de quinta para sexta-feira. O clube de Amsterdã tinha uma opção de compra de 3,5 milhões de euros, mas não vai exercê-la.

O filho de Zlatan foi contratado pelo Ajax no último inverno com grande alarde. Ele se juntou ao Jong Ajax, mas não conseguiu deixar sua marca, em parte devido a uma lesão.

O atacante de 19 anos atuou apenas quatro vezes pela equipe de reservas e nenhuma vez como titular. Ele não marcou gols nem deu assistências.

O Ajax, portanto, definitivamente não vai contratar Ibrahimovic do AC Milan. O sueco retorna assim à Itália, onde tem contrato até meados de 2027.