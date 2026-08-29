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Bart DHanis

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O Ajax já tem seu “camisa 6” em casa? “Espero poder jogar ali”

Abdoulaye Camara fez na noite de sexta-feira sua estreia pelo Jong Ajax no duelo da Keuken Kampioen Divisie vencido por 3 a 2 contra o Helmond Sport. Depois da partida, ele falou com o Ajax Showtime sobre sua transferência da Udinese.

Na semana passada, o Ajax surpreendeu ao acertar de repente a chegada de Camara por empréstimo junto à Udinese. Pelo jovem internacional francês, foi acordada uma opção de compra praticamente obrigatória de 15 milhões de euros.

Camara foi contratado inicialmente para reforçar o Jong Ajax, já que havia disputado apenas alguns jogos no “futebol adulto” por Udinese e Montpellier.

Ainda assim, o jogador de 17 anos quer subir rapidamente. “O Ajax é um grande clube. Posso me desenvolver bem aqui e estou muito feliz por fazer minha estreia”, disse ele.

Camara, no entanto, quer mais e já olha para o time principal do Ajax. O clube de Amsterdã ainda não conseguiu contratar o sonhado “camisa 6”.

“Espero poder jogar nessa posição, porque é a minha posição. Quero chegar ao time principal o mais rápido possível, mas primeiro preciso provar meu valor aqui”, afirmou.

“Vou continuar trabalhando duro e quero conquistar minutos passo a passo”, concluiu o francês na entrevista.

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