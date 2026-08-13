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Bart DHanis

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O Ajax já manteve conversas com Geertruida, que é visto como o reforço ideal

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Ajax

O Ajax manteve conversas com Lutsharel Geertruida, informa a Voetbal International na tarde desta quinta-feira. O clube de Amsterdã quer se reforçar com o ex-jogador do Feyenoord.

Na manhã de quinta-feira, a Sky Sports deu a notícia em primeira mão de que o Ajax havia feito uma sondagem junto ao RB Leipzig pelo defensor da seleção da Holanda.

O veículo afirmou que o Ajax quer contratá-lo por empréstimo junto ao clube alemão. Isso foi imediatamente desmentido por Mike Verweij, do De Telegraaf. Ele afirmou que, em caso de venda de Mika Godts, o Ajax poderia colocar na mesa os dezoito milhões pedidos.

Agora, a VI escreve, portanto, que já houve inclusive conversas com o próprio jogador. Embora isso ainda não signifique que ele realmente vá se mudar para Amsterdã.

Jordi Cruijff vê em Geertruida o reforço ideal, porque ele pode atuar tanto pelo centro da defesa quanto na lateral direita e como volante.

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Geertruida já chegou a um acordo pessoal com o PSV, mas o Feyenoord também tem interesse nos serviços de seu ex-jogador.

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