'O Ajax, graças ao técnico Míchel, está perto de uma vitória dos sonhos'

O Ajax está dando passos concretos na busca por Marc-André ter Stegen, segundo informa a ESPN. O clube de Amsterdã se encontra em um estágio avançado das negociações com o FC Barcelona sobre um acordo de empréstimo para o experiente goleiro alemão. As conversas giram atualmente em torno da divisão de seu salário, tendo o Ajax apresentado na segunda-feira a primeira proposta oficial.

Nos próximos dias, são esperadas novas conversas entre o diretor técnico do Ajax, Jordi Cruijff, e seu colega Deco, do FC Barcelona. Cruijff conhece muito bem o clube catalão devido ao cargo que ocupou anteriormente lá, o que pode facilitar as negociações.

Além disso, a relação com o técnico Míchel também pode vir a desempenhar um papel importante. O novo técnico do Ajax trabalhou brevemente com Ter Stegen no Girona, embora essa colaboração tenha se limitado a duas partidas do alemão devido a lesões.

Uma transferência temporária para o Ajax parece estar entre as possibilidades, já que o Barcelona está disposto a cooperar em um acordo de empréstimo. O jogador da seleção alemã ainda tem contrato até meados de 2028, mas viu seu valor de mercado cair nas duas últimas temporadas devido a problemas físicos persistentes.

O Barcelona espera que Ter Stegen volte a chamar a atenção durante o período de empréstimo. Com isso, os catalães esperam poder vendê-lo definitivamente no ano que vem por um valor de transferência mais alto do que o que é viável atualmente.

Além disso, o Ajax está em uma posição vantajosa, já que o Barcelona está disposto a continuar arcando com uma parte significativa do salário. Segundo as notícias, o próprio Ter Stegen também se mostra favorável a uma reunião com Míchel, em quem deposita confiança.

Além disso, o experiente goleiro se encaixaria bem no estilo de jogo que o novo técnico do Ajax tem em mente. Com suas qualidades com a bola, Ter Stegen se adapta perfeitamente ao jogo de construção de jogadas que Míchel pretende implementar em Amsterdã.

O interesse por Ter Stegen não se limita ao Ajax. Clubes da Inglaterra, Alemanha e Turquia também manifestaram interesse pelo goleiro de 34 anos, mas nenhum desses interessados estaria, no momento, tão avançado nas negociações quanto o clube de Amsterdã.

Assim, uma saída do Barcelona parece cada vez mais realista para Ter Stegen. Ele perdeu a vaga de titular para Joan García, enquanto Wojciech Szczesny também está, no momento, à frente dele na hierarquia do clube espanhol.