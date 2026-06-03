O Ajax dispensa repentinamente um jogador muito querido por Farioli e Godts

Martijn Redegeld vai deixar o Ajax. O nutricionista vai passar a trabalhar na equipe de ciclismo Lidl-Trek, segundo informa o site Wielerflits.

Redegeld trabalhava no Ajax desde 1º de janeiro de 2025. Ele veio para Amsterdã por indicação de Francesco Farioli.

Na época, ele veio da Visma | Lease a Bike. Agora, ele volta a trabalhar no mundo do ciclismo. Na época, o diretor de futebol Marijn Beuker explicou por que a contratação de Redegeld era necessária.

“Em um mundo onde o calendário lotado de jogos exige um grande desgaste físico e mental, acreditamos que isso seja uma parte essencial do desenvolvimento de jogadores de futebol de ponta.”

“Seja você um jogador da base ou do time principal do Ajax, cada detalhe na alimentação, na recuperação e no foco pode fazer a diferença. Por isso, queremos ajudar ainda mais os jogadores no âmbito do esporte de alto nível”, disse ele na época.

Na temporada sob o comando de Farioli, o Ajax conseguiu superar os adversários em muitos duelos de preparação física. Em entrevistas, Kian Fitz-Jim e Mika Godts, entre outros, afirmaram estar muito gratos pelo trabalho de Redegeld.

“Converso com ele principalmente sobre alimentação e recuperação. Ele trabalha de forma muito detalhada e isso pode me ajudar a dar passos para conseguir mais minutos e ritmo. Ainda sou jovem, então às vezes também tomo decisões erradas. É principalmente nisso que ele me ajuda. Principalmente para lidar bem com o dia a dia”, disse Godts.

Fitz-Jim procurou Redegeld na temporada passada porque estava com dificuldade para dormir. O nutricionista o ajudou com isso. Segundo a Voetbal International, outro jogador o procurou porque tinha dificuldade para se concentrar nos primeiros dez minutos da partida.



