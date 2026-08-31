O Ajax conseguiu o que queria e contrata o sucessor dos sonhos para Godts

O Ajax chegou a um acordo com o Sunderland pela chegada de Simon Adingra, informa a Sky Sport. Segundo o repórter Keith Downie, o marfinense de 24 anos será emprestado aos Amsterdammers até o fim da temporada. Ainda não está claro se o Ajax acertou uma opção de compra.

Com isso, o Ajax avançou na busca por reforços para o lado esquerdo. Mais cedo, nesta segunda-feira, já havia ficado claro que o clube havia se apresentado oficialmente ao Sunderland por Adingra, visto em Amsterdã como substituto de Mika Godts.





O ponta está lesionado no momento. Downie informa que a expectativa é de que Adingra volte a ficar disponível em breve, o que faz com que o Ajax provavelmente não precise esperar muito pelo seu novo atacante.

O Sunderland contratou Adingra no verão de 2025 por 21,5 milhões de libras junto ao Brighton & Hove Albion, valor equivalente a cerca de 25 milhões de euros. Seu primeiro ano no clube, porém, foi diferente do esperado, já que o internacional marfinense disputou apenas 14 partidas.

No último inverno, Adingra já havia sido cedido temporariamente a outro clube. O AS Monaco pagou 1 milhão de euros para contratá-lo por empréstimo e viu o atacante de lado marcar três vezes e também dar três assistências em 14 jogos.

Antes de sua passagem pelo Sunderland, Adingra jogou duas temporadas pelo Brighton. Em 60 partidas da Premier League, ele somou oito gols e três assistências, depois de ter defendido anteriormente Union Sint-Gillis e FC Nordsjaelland.

Também no cenário internacional, Adingra tem a experiência necessária. O atacante soma 30 jogos pela seleção e cinco gols por Costa do Marfim e esteve no elenco da Copa do Mundo no último verão, quando entrou como substituto e atuou por 15 minutos contra a Alemanha.