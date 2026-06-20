O Ajax chega a um acordo e vende o meio-campista

O Ajax chegou a um acordo com o Sparta de Praga sobre a venda de Sivert Mannsverk. O clube de Amsterdã divulgou a notícia por meio de um comunicado oficial à imprensa.

Na última temporada, Mannsverk já havia jogado por empréstimo no clube tcheco, que, além disso, havia negociado uma opção de compra durante as negociações de transferência. No entanto, essa opção não foi exercida.

O Sparta de Praga estava convencido de que poderia adquirir Mannsverk do Ajax por um valor menor, e conseguiu isso agora. Não se sabe qual é o valor exato da transferência que o Ajax receberá.

Na Johan Cruijff ArenA, Mannsverk ainda tinha contrato até meados de 2028. Ele disputou apenas dezoito partidas oficiais pelo Ajax, depois de ter sido trazido para Amsterdã por Sven Mislintat no verão de 2023.

A venda será recebida com satisfação pelo diretor técnico Jordi Cruijff. Com a saída de Mannsverk da folha de pagamento, abre-se mais espaço para novas contratações.

No Sparta de Praga, Mannsverk atuou na última temporada principalmente como reserva sob o comando do técnico Brian Priske. Ele disputou 1.569 minutos, distribuídos por 27 partidas oficiais.