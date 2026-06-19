O Ajax chega a um acordo com o AS Monaco sobre Caio Henrique: este será o valor da transferência

O Ajax chegou a um acordo com o AS Monaco sobre a transferência de Caio Henrique, segundo informações de Mike Verweij, do De Telegraaf. O zagueiro de 28 anos será contratado por nove milhões, caso seja alcançado um acordo pessoal.

Na noite de quinta-feira, o Foot Mercato informou que o Ajax está interessado no lateral-esquerdo brasileiro, que também deseja se transferir para Amsterdã.

Meio dia depois, Jordi Cruijff chegou a um acordo com o Mônaco. Segundo Verweij, o valor da transferência é de nove milhões de euros.

Agora, o Ajax precisa chegar a um acordo com o próprio jogador. Há negociações sobre um contrato até meados de 2029 ou 2030.

Henrique, por sua vez, está muito ansioso para ir para Amsterdã. Ele acredita que, no Ajax, poderá voltar a chamar a atenção do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. Anteriormente, ele disputou cinco partidas pela seleção brasileira.

O lateral-esquerdo chegou no verão de 2020, vindo do Atlético de Madrid, e desde então se tornou uma peça fundamental no Stade Louis II. No total, disputou 211 partidas pelo Mônaco, nas quais marcou três gols e deu nada menos que 41 assistências.