O agente de Daniel Maldini: "Ele cometeu uma leviandade, mas há m**** e m****. Sempre se busca a manchete com ele"

O Cagliari Calcio informou em nota que “o jogadorDaniel Maldini, na sequência das notícias divulgadas pela imprensa nas últimas horas, foi submetido a exames toxicológicos. Todos os testes realizados tiveram resultado negativo“. O jogador, informa o clube rossoblù, estará normalmente com o grupo hoje à tarde na retomada dos treinamentos de olho nos próximos compromissos da equipe. O atacante, ao amanhecer de domingo, se envolveu em um acidente de trânsito em Milão enquanto dirigia seu carro e testou positivo no bafômetro: a carteira de habilitação de Maldini foi apreendida. Ele teve ferimentos leves e voltou para casa depois de ser atendido no Fatebenefratelli de Milão.





O agente de Daniel Maldini falou aos microfones do site de Gianluca Di Marzio, defendendo seu jogador das acusações: "Ninguém coloca em dúvida que ele tenha cometido uma imprudência, mas há m**da e m**da. É preciso ter cuidado com o que se escreve, com as manchetes que se fazem. É preciso ser mais atento e respeitoso. Sempre se busca a notícia de impacto no nível midiático para colocá-lo em dificuldade. Daniel é um dos poucos talentos de verdade que temos".