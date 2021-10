O AFC Richmond existe? O time de Ted Lasso é um clube de verdade?

Fãs da série que não acompanham o futebol inglês podem ficar na dúvida; será que o time de Jamie Tartt, Roy Kent e cia realmente existe?

Série vencedora do Emmy de Melhor Comédia, Ted Lasso vem ganhando fãs ao redor do mundo. A série conta a história do AFC Richmond, time da Premier League, e de seus principais nomes - jogadores, treinadores e dirigentes -, à partir da chegada do técnico Ted Lasso.

A produção da Apple TV+ capturou até a atenção de quem não gosta muito de futebol e não acompanha a Premier League. Assim, muitos fãs podem se perguntar: será que o AFC Richmond de Jamie Tartt, Sam Obisanya, Roy Kent e cia existe e participa das competições inglesas?

A dúvida pode aumentar ainda mais, já que equipes reais como o Manchester City, o Chelsea, o West Ham e até times menores como o Sheffield Wednesday e o Brentford já foram citados. Além disso, nomes como Thierry Henry, Pep Guardiola e até a Sky Sports já apareceram ou foram citados na série.

A resposta é não: o AFC Richmond é um time fictício e que não existe na vida real.

O contexto, porém, deixa claro que a equipe é baseada no Crystal Palace, time tradicional da Premier League e do futebol inglês.

2021 AFC Richmond Greyhounds pic.twitter.com/ql6AhqquYK — AFC Richmond (@AFCRichmond) October 8, 2021

Isso porque assim como o AFC Richmond, o Crystal Palace é uma equipe de meio pra baixo de tabela na primeira divisão inglesa, baseada no sul de Londres e que veste as cores azul e vermelho. Além disso, várias cenas da série foram gravadas no CT do clube, em Sellhurst Park.

Mesmo assim, o Crystal Palace tambem existe no universo de Ted Lasso e é considerado um dos maiores rivais do AFC Richmond, mostrando mais uma conexão entre as equipes.