O AD tem certeza: “Ele vai voltar à seleção holandesa, podem apostar!”

Maarten Wijffels, do Algemeen Dagblad, acredita que Marten de Roon voltará a integrar a seleção holandesa. Segundo ele, o experiente volante entra em cena agora que Jerdy Schouten vê a Copa do Mundo escapar por entre os dedos.

Este último viveu o pior dos cenários no último fim de semana. Durante a partida da Eredivisie contra o FC Utrecht, o capitão do PSV caiu no chão com muita dor.

Ele teve que ser retirado de maca e exames médicos revelaram que Schouten rompeu o ligamento cruzado. Com isso, ele ficará fora dos gramados por pelo menos nove meses e certamente perderá a Copa do Mundo.

Wijffels suspeita que o técnico Ronald Koeman vá preencher a vaga convocando De Roon. O meio-campista de 35 anos, que também é capitão da Atalanta, costuma jogar na mesma posição.

“A tragédia com Jerdy Schouten traz Marten de Roon de volta ao cenário da Copa do Mundo da Oranje, podem apostar”, titula o AD. “Ele é um jogador que conhece bem a posição, inclusive por ter participado de vários torneios finais. Alguém que foi um soldado confiável em 42 partidas pela seleção.”

“Koeman conhece De Roon: ele está em forma, conhece o grupo, conhece a pressão, conhece a dinâmica de uma Copa do Mundo. E também estará presente para o grupo como reserva. Seu nome já surgiu nas últimas semanas nas reuniões regulares da comissão técnica da Seleção Holandesa”, afirma Wijffels.

O jornalista cita em seu artigo palavras anteriores de Koeman. “Marten de Roon ainda passa pela minha cabeça de vez em quando”, confessou o técnico na véspera dos mais recentes amistosos.