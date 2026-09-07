Carlos Tevez, um dos maiores ídolos do Boca Juniors, deu uma notícia animadora aos apaixonados por futebol ao redor do mundo, ao confirmar que o português Cristiano Ronaldo e o argentino Lionel Messi vão se reunir em um único time.

Carlos Tevez garantiu que o evento histórico acontecerá no famoso estádio La Bombonera.









De acordo com o site "Foot Mercato", em sua partida de despedida marcada para dezembro de 2026 em Buenos Aires, Messi e Cristiano vão jogar em um único time.

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O ex-atacante do Boca Juniors anunciou que obteve a aprovação de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo para jogarem juntos no mesmo time.

Uma partida excepcional para alguém que dividiu o vestiário com as duas lendas, tendo jogado com Messi na seleção da Argentina e com Ronaldo no Manchester United.

Carlos Tevez disse em declarações à televisão: "Sempre sonhei em ver Cristiano e Leo jogando em um único time. Eles são os dois maiores jogadores de todos os tempos. Entrei em contato com eles, especialmente com Cristiano. Eu disse a ele: Cristiano, quero você e Messi no mesmo time na minha partida de despedida. Para que o mundo inteiro testemunhe essa magia de uma vez por todas".

E prosseguiu: "Ele disse que estaria lá. Convencer o Leo também não foi difícil. Ambos aceitaram, estou muito ansioso. Será uma partida muito emocionante".







