O Milan quer Ethan Nwaneri, o jovem talento que o Arsenal avalia emprestar, e uma declaração de Mikel Arteta em entrevista coletiva traz a esperança de que o jogador de 19 anos possa realmente deixar Londres nesta janela de transferências. “Eu gostaria que ele ficasse conosco - contou o técnico dos campeões ingleses na entrevista coletiva de apresentação da Community Shield, o primeiro troféu da temporada que o Arsenal disputará no domingo com o Manchester City -. Mas precisamos pensar no que é melhor para ele no médio e longo prazo. E Ethan, neste momento, precisa jogar futebol: se ficar aqui, é porque poderemos garantir a ele os minutos de que precisa. Caso contrário, isso acabaria se tornando algo negativo para todos”.





“Vê-lo faz você perceber o quanto um jovem pode crescer em um período tão curto. Não há dúvidas sobre o talento dele, sobre sua vontade, o amor e a paixão que tem pelo jogo, qualidades que sempre admirei nele. Acho que, nesta pré-temporada, ele mostrou a todos que tem capacidade para jogar no Arsenal”.







