Nuno Mendes: quem é o lateral na mira do PSG?

Revelações do Sporting, o jogador de 19 anos foi peça fundamental na conquista do título português e disputou a Euro 2020 pela seleção de Portugal

A janela de transferências da Europa está nas horas finais, mas muitas novidades ainda podem aparecer nos times. Uma delas é a chegada Nuno Mendes ao PSG, que já está bem encaminhada entre os franceses e o Sporting, de Portugal, conforme apurado pela Goal. Pablo Sarabia deve fazer o caminho inverso.

O PSG segue agitado no mercado - e não só na expectativa sobre a permanência ou não de Mbappé. Mesmo após ter feito contratações muito importantes, o clube não desistiu de ir atrás de reforços no final da janela de transferências, que se fecha nesta terça-feira, 31 de agosto. Nestas últimas horas, os franceses ainda pretendem fechar acordo pela chegada do jovem lateral-esquerdo Nuno Mendes, revelação do Sporting.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Cria da base do Sporting, Nuno Mendes, um dos escolhidos do NXGN 2021, subiu ao time principal na temporada 2019/20 e foi peça importante na conquista do título português de 2020/21 pelos Leões. A boa sequência inclusive lhe rendeu uma convocação do técnico Fernando Santos para defender a seleção portuguesa na Eurocopa 2020.

Aos 19 anos, o lateral-esquerdo, conforme apurou a Goal, chegaria ao PSG com um contrato de empréstimo de um ano, com opção de compra ao final. A intenção do clube ao fazer a sexta contratação de uma janela espetacular é suprir a carência que tem na lateral-esquerda, hoje ocupada por Abdou Diallo, que não agrada boa parte da torcida parisiense.

Em paralelo com a negociação de Nuno Mendes, PSG e Sporting também tratam da ida de Pablo Sarabia para Portugal, em contrato de empréstimo, assim como o lateral. O meio-campista era um dos atletas negociáveis do clube francês, junto de Sergio Rico, Rafinha e Laywin Kurzawa, mas não apareceram muitas propostas pelo quarteto.

Além de Nuno Mendes, o PSG já acertou as contratações de Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos e, principalmente, Lionel Messi durante esta janela espetacular para a equipe comandada por Mauricio Pochettino.