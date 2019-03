"Nunca jogaria com Solari", dispara Navas no Real Madrid

Costarriquenho foi reserva durante passagem do argentino no comando dos Merengues

Keylor Navas expôs sua insatisfação com a reserva no durante o período em que Santiago Solari treinou o time e revela que situação não teria mudança sob o comando dele.

"Eu sentia que, não importasse o que eu fazia nos treinos, eu nunca jogaria com Solari. Mas sempre fui profissional. Eu me sentia motivado em fazer as coisas certas", revelou em entrevista à rádio Cadena COPE.

Navas perdeu a titularidade nos Merengues com a chegada de Thibaut Courtois no início da temporada. O camisa 1 entrava em campo apenas em jogos de copas nacionais e em alguns compromissos da .

Compare os números entre Keylor Navas e Thibaut Courtois na temporada atual de :

Sobre a permanência no clube, o costarriquenho destacou que não cogitou uma mudança de ares, mas condiciona a situação a ser escalado mais vezes.

"Eu tenho contrato e sempre me mantive empolgado no Real Madrid. Estou focado no que virá. Tenho dado o máximo de mim a esse time continuarei fazendo isso, mas não quero ter outro ano como esse", completou o goleiro.

Atualmente escalado entre os onze iniciais com Zinedine Zidane, Navas chegou aos madrilenhos em meados de 2014 e tem contrato até 2021.