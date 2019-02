Números: início de Vinícius Jr no Real supera o de Messi no Barcelona

Evidente que é preciso uma contextualização, mas as marcas do brasileiro nesta sua primeira temporada são impressionantes

Se Lionel Messi chegou ao patamar de ser comparado a Pelé, evidentemente é impossível querer comparar Vinícius Júnior ao craque do Barcelona.

Mas o início do brasileiro no time principal do Real Madrid é mais impressionante do que o do argentino pelo Barça. Lionel Messi fez a sua primeira partida oficial em 2004, quando saiu do banco de reservas para substituir o luso-brasileiro Deco, autor do único gol naquela vitória sobre o Espanyol. Ele tinha 17 anos, um a menos em relação a Vinícius.

Em sua primeira temporada (2004-05), disputou um total de nove partidas – apenas duas como titular. O primeiro gol foi contra o Albacete, em sua última exibição naquela campanha marcada pelo final do jejum de cinco anos sem títulos na Liga Espanhola.

Messi também não era titular absoluto na equipe treinada por Frank Rijkaard na temporada seguinte, 2005-06, mas foi quando começou verdadeiramente a mostrar que era um jogador singular. Foram oito gols e quatro assistências em 25 jogos. Disputou semifinal de Champions League, mas uma lesão muscular lhe tirou da decisão vencida sobre o Arsenal.

Messi estreou em um Barça que tinha em R10 o grande protagonista (Foto: Getty Images)

Ganhar a disputa de posições com uma trinca de meias como Ronaldinho-Deco-Giuly ainda não era missão das mais fáceis, mas o então camisa 19 já começava a ameaçar claramente o francês (seu concorrente direto pela direita) que teria apenas mais um ano de Camp Nou. Após a saída de Giuly, em 2007, Messi nunca disputou menos do que 40 jogos por temporada com a equipe catalã. Revolucionou o jogo moderno e hoje protagoniza discussões como a que abre este texto.

25 primeiros jogos Titular Gols Assistências Messi/Barça 13 4 3 Vinícius/Real 16 4 8

Aos 18 anos, Vinícius Júnior já fez 25 partidas pela equipe principal do Real Madrid. Anotou quatro gols, além de ter servido outros oito - na ordem e flanco inversos ao de Messi naquela época. Leva a melhor na comparação com os primeiros 25 jogos do argentino, e já iguala em participações diretas para os tentos anotados na primeira temporada regular do argentino, 2005-06.

Vinícius, responsabilidade inesperada em um Real pós-CR7 (Foto: Getty Images)

É um dado impressionante, mas que também pede contextualização. As circunstâncias de Vinícius são completamente opostas às de Messi naquela época. Porque o Real Madrid perdeu a sua maior estrela, Cristiano Ronaldo, e iniciou a temporada em crise. Aquele Barça começava a subir para encarar o seu auge ainda tendo Ronaldinho como máximo protagonista. Hoje, a equipe merengue tem em Vinícius um de seus maiores protagonistas. Há 15 anos, Lionel não tinha tanta pressão.

Foi apenas em sua quinta temporada que recebeu a 10 e a responsabilidade de ser a estrela do time na primeira temporada de Guardiola como treinador. E foi ali que começou, verdadeiramente, a chocar o mundo.

Nesta quarta-feira (27), Real Madrid e Barcelona decidem uma vaga na final da Copa do Rei.

