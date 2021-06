Novos reforços do Inter já estão em Porto Alegre

Paulo Victor e Bruno Méndez devem ser apresentados após o jogo contra a Chape

As novas contratações do Internacional, o lateral esquerdo Paulo Victor e o zagueiro uruguaio Bruno Méndez, já estão em Porto Alegre.

O lateral Paulo Victor, que vem em definitivo do Botafogo, chegou pela manhã na capital gaúcha. O jogador de 20 anos, deve ser anunciado após o jogo desta quinta-feira (24), entre Inter x Chapecoense.

Monitorado desde o ano passado pelos dirigentes do colorado, Paulo Victor vem com a missão de suprir uma carência antiga no time do Inter. O titular Moisés, nunca conseguiu ser uma unanimidade durante o um ano e meio em que está no Inter e, para completar, sofreu uma lesão muscular na coxa e vai levar no mínimo três semanas de recuperação.

Foto: Vítor Silva/Botafogo/Divulgação

Já o zagueiro uruguaio Bruno Méndez, de 21 anos, vem por empréstimo do Corinthians. O defensor chegou no início da tarde em Porto Alegre, e já foi direto para o CT Parque Gigante para realização de exames clínicos e testes físicos. Bruno Méndez vem para formar dupla de zaga com o argentino Victor Cuesta.

Paulo Victor e Bruno Méndez são os primeiros reforços da era Diego Aguirre, técnico colorado que assumiu a equipe na última segunda-feira (21). Como os novos reforços vinham trabalhando normalmente nos seus times de origem, a expectativa é de que eles possam estrear pelo Colorado, contra o Palmeiras, na próxima semana, no Estádio Beira-Rio.