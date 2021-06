Com nome no BID, Aguirre está liberado para estrear no Inter

O treinador foi registrado no BID e deve comandar o Colorado já contra a Chapecoense, nesta quinta-feira (24)

O nome do técnico Diego Aguirre saiu no Boletim Informativo Diário (BID) no início da noite desta quarta-feira, e com isso, o treinador uruguaio está liberado para comandar o Colorado à beira do gramado, nesta quinta-feira (24), contra a Chapecoense, na Arena Condá.

O treinador comandou apenas dois trabalhos desde a sua chegada em Porto Alegre, que aconteceu no último domingo. A tendência é de que Aguirre não faça grandes modificações em relação ao time que vinha atuando com o interino Osmar Loss.

O goleiro Marcelo Lomba e o lateral direito Saravia, recuperados do Covid-19, não foram relacionados para a viagem ao oeste catarinense. Como não participaram dos últimos treinamentos, ficaram em Porto Alegre buscando um melhor condicionamento físico.

Quem pode retomar a condição de titular é o volante Rodrigo Dourado, que está recuperado da lesão muscular na coxa e já figurou no banco de reservas na partida contra o Ceará. Dourado foi lançado por Diego Aguirre, em 2015, na primeira passagem do técnico uruguaio no Colorado.