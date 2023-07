Novorizontino x Vila Nova ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (30), pela 20ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Novorizontino e Vila Nova se enfrentam na tarde deste domingo (30), no Estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte, a partir das 15h30 (de Brasília), pela 20ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Embalado com duas vitórias consecutivas, o Novorizontino segue na briga pelas primeiras posições da Série B. No momento, soma 36 pontos, enquanto o Vila Nova, com 35 pontos, busca a recuperação após duas derrotas e um empate.

Prováveis escalações

Novorizontino: Jordi; Adriano Martins, César Martins e Renato Palm; Willean Lepo, Geovane, Marlon e Roberto; Rômulo, Aylon e Ronaldo. Técnico: Eduardo Baptista.

Vila Nova: Dênis Júnior; Léo Duarte, Rafael Donato, Eduardo Doma e Rodrigo Gelado; Ralf, Sousa e Lourenço; Everton Brito, Neto Pessoa e Guilherme Parede. Técnico: Claudinei Oliveira.

Desfalques

Novorizontino

Denner, Bruno Silva e Raul Prata estão no departamento médico.

Vila Nova

Caio Dantas, com lesão muscular, está fora.

Quando é?